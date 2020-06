Barbara D’Urso e Alfonso Signorini, il mistero continua: la versione di un blog molto vicino al conduttore

Un blog molto vicino a Signorini conferma che il conduttore ruberà un programma a Barbara D’Urso. Ecco tutti i dettagli

Alfonso Signorini conduttore di tre programmi?

Qualche settimana fa Davide Maggio dal suo sito web ha lanciato una notizia bomba: Alfonso Signorini in autunno avrebbe condotto ben tre programmi, rubandone ben due a Barbara D’Urso. Secondo il giornalista Signorini condurrà il GF Vip, ma anche il GF normale e un talk show la domenica pomeriggio. Il GF Vip è già confermato e partirà a settembre con Pupo come opinionista. Ma sugli altri due programmi si è scatenato il caos.

Di questi tre programmi, come notate, due sono affidati da anni a Barbara D’Urso: la versione tra nip e vip del Grande Fratello e Domenica Live la domenica pomeriggio. La notizia ha fatto tanto scalpore nel web proprio per questo, proprio per la sostituzione in Mediaset della conduttrice con Alfonso Signorini. Tuttavia, quest’ultimo ha smentito categoricamente, facendosi anche una bella risata.

Il mistero si infittisce

Davide Maggio è molto tranquillo a riguardo e ha detto che spesso ha trovato l’opposizione dei vip alle sue notizie. Notizie che, però, poi si sono sempre rivelate vere. Infatti, il giornalista è noto per la sua affidabilità, per il non riportare mai cose ipotetiche o inventate, ma solamente notizie da fonti certe al 100% sul mondo della tv e non solo.

Ad ogni modo, oltre alle risate di Alfonso Signorini, anche Barbara D’Urso in diretta a Live – Non è la D’Urso qualche giorno fa ha dichiarato che il suo GF arriverà e avrà accanto, come sempre, Cristiano Malgioglio. Ma allora come stanno davvero le cose? A complicare le cose adesso arriva anche la versione di un noto blog molto vicino al conduttore.

L’ultima indiscrezione

Oggi, dopo Davide Maggio e a TvBlog, anche 361 Magazine ha confermato le varie indiscrezioni sui due conduttori. Secondo la rivista, con cui Alfonso Signorini tra le altre cose collabora da tempo, Barbara D’Urso perderà Domenica Live. Al suo posto ci sarà Signorini con un altro programma. Dunque alla conduttrice resterebbero Pomeriggio Cinque e, forse, Live – non è la D’Urso.

C’è ancora la possibilità che le cose non siano ben definite e che qualcuno abbia parlato prima della conferma ufficiale. Magari Alfonso Signorini condurrà un talk show prima della Domenica Live di Barbara D’Urso che inizia alle 17.30? In ogni caso, voi che cosa ne pensate di questa confusa vicenda?