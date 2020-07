Ricordate Luca Pitteri? Eccolo oggi, sposato con un’ex allieva di Amici

Capita che, in uno studio televisivo, ci si possa innamorare. Lo abbiamo visto accadere più volte ad Amici dove, ad esempio, Veronica Peparini e Andreas Muller si sono conosciuti e innamorati così come Francesca Tocca e Valentin Dimitru. Ma non sono gli unici casi all’interno del talent di Maria De Filippi. La freccia dell’amore ad Amici è scoccata anche per Luca Pitteri.

Ricordate il professor Luca Pitteri? Per rivederlo negli studi di Amici bisogna tornare un po’ indietro nel tempo, alle prime edizioni del talent. Difatti, l’insegnante è stato ad Amici dalla prima edizione fino al 2007. In quella data aveva abbandonato il progetto per dedicarsi ad altro. Ma tutto ciò non prima di aver incontrato l’amore con cui oggi è sposato ed è anche diventato papà.

Luca Pitteri innamorato ad Amici

Luca Pitteri è stato tra gli insegnanti che ha lasciato un migliore ricordo sia negli allievi che nei fans di Amici di Maria De Filippi. L’ex professore di canto ha portato nella scuola il suo garbo, i suoi toni gentili nell’insegnamento e la sua determinazione. Il talent di Maria De Filippi, però, non gli ha soltanto aperto le porte della televisione ma anche quelle del cuore. Sono ben due, difatti, le relazioni che l’uomo ha tessuto all’interno del programma.

La prima scintilla era scoccata con Monica Hill, allieva della primissima edizione di Amici. Attualmente Luca Pitteri è, però, felicemente sposato con un’altra delle sue ex allieve di canto. Quando ormai la storia con la Hill era solo un ricordo, l’uomo si è innamorato di Brigida Cacciatore che ha partecipato, invece, alla quinta edizione del talent show e per la quale Pitteri era stato l’insegnante di canto.

Una bellissima storia d’amore

Proprio Luca Pitteri, che non è molto avvezzo, diciamolo, a parlare della propria vita privata, ha rilasciato recentemente un’intervista. Tra tutte le domande che gli sono state poste ve n’erano, naturalmente, anche alcune di natura sentimentale. Ed è a questo punto che l’uomo ha raccontato un po’ come stanno ad oggi le cose. “Ho trovato l’amore” ha esordito, proseguendo “Ho conosciuto Brigida”.

Luca Pitteri continua “Adesso è mia moglie oltre ad essere la madre di mio figlio Gioele. Sono diventato papà. Fino a pochi anni fa non pensavo potesse accadermi una cosa simile: era una persona che amava stare sola”. Eppure, oggi, la felicità ha bussato alla sua porta e il prof Pitteri non si è lasciato sfuggire l’occasione.