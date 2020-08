Manila Nazzaro dopo Temptation Island, “I miei figli mi hanno rimproverata…”

Manila Nazzaro ha concluso in bellezza il percorso a Temptation Island. Decisa a mettere alla prova il suo amore con Lorenzo Amoruso, l’ex Miss Italia ha avuto la conferma di un sentimento molto forte e con basi molto forti. Nonostante alcuni atteggiamenti che, sul momento, hanno fatto innervosire il compagno, infatti, i due sono più innamorati che mai e stanno cercando casa insieme.

Manila Nazzaro, però, ha raccontato in una recente intervista alcuni appunti che, concluso il programma, ha ricevuto dai suoi figli. Pare, addirittura, che i ragazzi l’abbiano simpaticamente rimproverata perché temevano di perdere Lorenzo Amoruso, figura per loro importantissima. Cos’ha raccontato la donna? Vediamolo.

Manila Nazzaro, il rimprovero di Francesco Pio e Nicolas

Manila Nazzaro ha due figli a cui è legatissima avuti dall’ex compagno Francesco Cozza. Si tratta di Francesco Pio, nato nel 2006 e oggi 14enne, e di Nicolas, nato nel 2011. Nonostante Lorenzo Amoruso non sia il loro padre, i due ragazzi sono molto affezionati all’ex calciatore. Proprio per questo, la loro paura più grande è che l’uomo possa lasciare la loro madre e, quindi, allontanarsi anche da loro.

“Mi hanno simpaticamente massacrata“ ha rivelato Manila Nazzaro, riferendosi proprio ai commenti dei suoi figli nel post reality. Poi ha proseguito “Per aver ballato troppo e spalmato troppe creme. Loro adorano Lorenzo e avevano paura che mi avrebbe lasciata“. È descritta in questa frase tutta la paura dei due giovanissimi che temevano di perdere una figura importante come Amoruso. Ecco perché hanno rimproverato la madre, naturalmente in maniera simpatica.

Una coppia perfetta

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono usciti da Temptation Island più uniti che mai. I due hanno dimostrato di saper resistere alla lontananza e di essere leali l’uno con l’altra, senza sotterfugi. Durante il reality, è vero, alcune affermazioni della Nazzaro avevano ferito non poco Amoruso che però, fuori dal programma, ha deciso di dare una maggiore stabilità al suo rapporto cercando casa a Roma con l’intenzione di trasferirsi nella capitale.

Manila Nazzaro ha confessato di aver apprezzato il lato più tenero del compagno, trapelato proprio durante Temptation Island. “Sono emerse alcune sue fragilità” ha raccontato “che hanno avuto un impatto su di me. Mi sono innamorata ancora di più di lui e sono orgogliosa”. Quali parole più belle potrebbero essere dedicate alla persona amata? Probabilmente nessuna. I figli dell’ex Miss Italia, a questo punto, possono stare tranquilli: la storia d’amore della coppia è molto forte.