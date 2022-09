Il Paradiso delle signore lunedì 19 non va in onda: che succede alla programmazione

Altro cambio di programma per Il Paradiso delle signore, che anche lunedì 19 settembre non va in onda. Evento analogo si era verificato anche mercoledì scorso. Stavolta, però, la Rai ha informato per tempo i telespettatori nella speranza che non restino delusi nel notare la variazione.

Lunedì prossimo si celebreranno i funerali della Regina Elisabetta II, pertanto, tutti i palinsesti delle reti televisive si sono adeguati alla faccenda apportando delle modifiche. Vediamo, dunque, quello che succederà.

Cambio di programma in Rai: Il Paradiso delle Signore non va in onda

Il Paradiso delle signore non va in onda nella giornata di lunedì 19 settembre. In tale data sarebbe dovuto andare in onda l’episodio numero 6, ma questo non avverrà. Anche la scorsa settimana è accaduta la stessa cosa, sta di fatto che la Rai ha deciso di spostare a sabato 17 la messa in onda della puntata mancante, onde evitare lo slittamento alla settimana successiva. In suddetto giorno è andato in onda anche l’episodio che sarebbe dovuto essere trasmesso il 19.

Nel corso della giornata di lunedì tutti i riflettori saranno puntati sui funerali della Regina Elisabetta II, che si terranno alle ore 11:00. Tutte le reti, dunque, hanno apportato delle modifiche per mandare in onda tale evento. La Rai, ad esempio, darà luogo ad un TG speciale che comincerà alle ore 10:00 e durerà fino alle 15:00 A quell’ora, poi, partirà Oggi è un altro giorno. Dalle 16:00 alle 18:00, poi, ci sarà un’altra edizione del telegiornale. Alle 18:00 comincerà La Vita in Diretta e poi tutta la programmazione tornerà regolare.

Cosa accadrà alla programmazione delle puntate della soap

La puntata del Paradiso delle signore che non andrà in onda nella giornata di lunedì 19 settembre è stata anticipata a sabato 17, in modo da non creare ulteriori modifiche ai palinsesti. Martedì 20, infatti, verrà trasmesso in maniera regolare l’episodio numero 20, originariamente previsto in tale giorno. Fino a venerdì 23, dunque, non dovrebbero esserci altre variazioni, salvo casi eccezionali dell’ultimo minuto, che verranno tempestivamente esposti.

Come già detto, anche le altre reti si sono adattate a questo evento. Canale 5, dal canto suo, ha cancellato la messa in onda della puntata d’esordio di Uomini e Donne. Il talk show di Maria De Filippi, infatti, andrà in onda martedì. A partire dalle ore 11:00, infatti, ci sarà una puntata speciale in diretta di Verissimo in cui si parlerà dei funerali della Regina.