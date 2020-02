Barbara Alberti abbandona per sempre la casa del Grande Fratello VIP

Durante la decima puntata del Grande Fratello VIP, una delle concorrenti chiave di quest’edizione, Barbara Alberti, ha chiesto di abbandonare per sempre la casa. La decisione della donna, che nessuno si aspettava, è arrivata quasi al termine di una puntata molto intensa che l’aveva vista, tra l’altro, superare il televoto.

Barbara Alberti, un mese travagliato all’interno della casa

Non si può certo dire che i giorni passati in casa siano stati tranquilli per Barbara Alberti. La scrittrice, infatti, non si è mai risparmiata o tirata indietro instaurando, spesso, rapporti complicati con gli altri. Resteranno nella storia del Grande Fratello VIP i litigi con Adriana Volpe (di cui l’ultimo appena pochi giorni fa), così come quelli con Clizia mostrati la scorsa settimana.

Barbara Alberti ne ha dette di parolone anche contro donne che non stavano nella casa. Chi ha dimenticato, ad esempio, le offese su Wanda Nara? A parte tutto ciò, comunque, la donna aveva manifestato da qualche tempo il suo malessere. Non è la prima volta che chiede di uscire ed alcuni giorni fa era persino dovuta ricorrere alle cure ospedaliere a seguito di un malore.

L’addio definitivo alla casa e ai concorrenti

L’inattesa “dimissione” di Barbara Alberti dalla casa del Grande Fratello è giunta come un fulmine a ciel sereno per tutti. Lo stesso Alfonso Signorini ha dichiarato di essere spiazzato dalla cosa e di doversi consultare, durante la pubblicità, con il Grande Fratello.

La richiesta è arrivata subito dopo le nominations che i 10 non immuni della casa hanno dovuto fare, palesemente, nella sala dei LED. “Voglio assolutamente uscire dalla Casa” ha dettola donna, “non ce la faccio più. Vi prego di accettare le mie dimissioni, l’altra volta sono finita in ospedale e ora non voglio più rischiare”.

Signorini invita la donna a pensarci bene e le lascia il tempo di uno stacco pubblicitario per farlo. Rientrato in casa chiede “Sei decisa a lasciare immediatamente?”. La risposta di Barbara Alberti non lascia spazio a dubbi “È stata un’esperienza infinitamente bella ma non reggo questo gioco con i nervi. Preferisco lasciare finché è tutto così bello”.

È così che tutti accettano a malincuore l’abbandono di Barbara Alberti che ringrazia di cuore tutti e chiude per sempre dietro di sé la porta rossa.