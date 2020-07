Ludovica Pagani pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello VIP?

Mancano ancora diversi mesi al debutto della nuova edizione del Grande Fratello VIP. Nonostante questo i provini per selezionare i partecipanti vanno avanti ad un ritmo incessante. Tra chi è già stato confermato e chi ha rifiutato spunta un nuovo nome che potrebbe essere quello di un’altra concorrente ufficiale, Ludovica Pagani.

Il nome di Ludovica Pagani è venuto fuori nelle ultime ore e pare essere certo. La bellissima influencer, sogno proibito di molti uomini italiani, entrerà, quindi, nella casa della prossima edizione del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini, dunque, ha appena messo a segno un altro importantissimo punto per un’edizione che si preannuncia davvero scoppiettante.

Ludovica Pagani al Grande Fratello VIP

Il cast della prossima edizione del Grande Fratello VIP si arricchisce di un nuovo nome. Pare praticamente certa la partecipazione di Ludovica Pagani, l’influencer super sexy che sta facendo girare la testa a molti uomini su internet. Un nome di rilievo visto e considerato il seguito che la bella Pagani ha sui social dove viene seguita da quasi tre milioni di followers.

Ma chi è Ludovica Pagani? La ragazza è bergamasca, classe 1995, ed è, come anticipato, una delle influencer più note in Italia. Volto noto anche in televisione, gli appassionati di calcio la ricorderanno indubbiamente a commentare classifiche e risultati (non con poche gaffe) su Bergamo TV prima e in Rai dopo, più precisamente a Quelli che il calcio. E adesso arriva il GF VIP al quale Alfonso Signorini, anche quest’anno alla conduzione, pare l’abbia voluta fortemente. La conferma? Ancora non vi è stata!

Gli altri concorrenti ufficiali del cast

Fatto il nome di Ludovica Pagani, parlare di concorrenti ufficiali del GF VIP 5 non è semplice. Tra una smentita ed una conferma, infatti, le carte in tavola non sono state ancora tutte scoperte e i nomi di cui abbiamo una quasi certezza sono davvero pochi. Pare certa la partecipazione di Elisabetta Gregoraci, primissima concorrente ufficiale della casa più spiata d’Italia. Insieme a lei dovrebbero essere confermati anche l’influencer Tommaso Zorzi e la showgirl Flavia Vento.

I provini per entrare a far parte del cast, comunque, sono stati tanti. Accanto a Ludovica Pagani, infatti, l’hanno sostenuto VIP del calibro di Nicola Ventola, Eva Grimaldi ed Enock Balotelli, il fratello minore di Mario Balotelli. Signorini pare avesse pensato anche a Maddalena Corvaglia che, però, sembra aver rinunciato e declinato l’invito. I giochi, comunque, non sono fatti. Non rimane che attendere ancora!